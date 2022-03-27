Рогозин: сотрудничать с США в космосе нельзя

27 мар. 15:35

Соединенные Штаты хотят продолжать сотрудничество с Россией по программе Международной космической станции, но "Роскосмос" не может закрывать глаза на враждебные действия американцев, заявил в воскресенье генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Американская сторона демонстративно подчёркивает желание продолжить сотрудничество по МКС", - сказал глава "Роскосмоса" на памятном мероприятии в 54-летие со дня гибели Юрия Гагарина.

Он отметил, что у работников ракетно-космической отрасли России помимо профессиональной работы, есть и гражданская позиция. Рогозин также напомнил о недавних высказываниях президента США Джо Байдена, который "не контролирует свою речь и начинает прямо оскорблять российского президента Владимира Путина". Рогозин добавил, что США при этом поставляют боеприпасы и боевиков, а также натаскивают нацистов на территории Украины.

"Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу", - подчеркнул Рогозин.