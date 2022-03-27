Чехия заморозила имущество бизнесменов РФ на десятки миллионов долларов

27 мар. 15:20

В Чехии заморожено имущество связанных с властями РФ российских бизнесменов на десятки миллионов долларов, процесс будет продолжаться. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала.

"В связи с военными действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями РФ, на сотни миллионов крон, и данный процесс будет продолжен", - сказал чешский премьер.

Он также отметил, что имущество некоторых из этих бизнесменов является составной частью имущества той или иной компании с большим числом владельцев, поэтому необходимо внести некоторые изменения в законодательство Чехии.