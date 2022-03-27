Мантуров заявил о переориентации поставок в заинтересованные страны

27 мар. 15:02

России потребуется 3-6 месяцев на перестройку логистики по разным отраслям, поставки будут переориентированы в заинтересованные страны. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум 6 месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы. Приобретают и поставляют нам продукцию", - сказал Мантуров.

Он также отметил, что в случае прекращения поставок иностранными компаниями Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов.

"Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое", - сказал он.