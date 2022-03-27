Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза

27 мар. 14:40

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе – феврале 2022 года составил 40,7 миллиона долларов, что на 45,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (27,9 миллиона долларов). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

"Количество реэкспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан за отчетный период 2022 года увеличилось на 7,2 процента - с 4 292 до 4 601", - говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что Азербайджан занимает первое место среди основных импортеров автомобилей из Грузии в январе - феврале 2022 года. Далее следуют Казахстан (7,4 миллиона долларов) и Украина (6,8 миллиона долларов).