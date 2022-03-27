Ибрагим Калын: нужно поддерживать диалог с Россией

27 мар. 14:15

Турция и другие страны должны поддерживать диалог с Россией, чтобы урегулировать ситуацию в Украине, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на международном форуме в Дохе.

"Если все сожгут мосты с Россией, то кто в конце концов будет с ней разговаривать? Украинцы должны получить всю возможную поддержку, чтобы они могли себя защитить. Но аргументация России так или иначе должна быть услышана", - подчеркнул Калын.

Он добавил, что Турция делает все возможное для достижения мира на Украине, напомнив о телефонных разговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским и российским лидерами, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.