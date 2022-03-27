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Минобороны Казахстана возобновляет работы по ликвидации последствий ЧП на складах боеприпасов

Минобороны Казахстана возобновляет работы по ликвидации последствий ЧП на складах боеприпасов

Министерство обороны Казахстана приступило к работам по ликвидации последствий взрывов на военных складах в Туркестанской и Жамбылской областях, сообщает Sputnik Казахстан.

В ведомстве заявили, что инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил с 28 марта приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области.

"В Арыси фрагменты вывезут с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения через подрыв. На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области были оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также вывезут и уничтожат на специальных полигонах", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, отмечается, что к работам привлечены более 650 военных специалистов. Проводятся также работы по обеспечению безопасности мирного населения. Ликвидация последствий ЧП продлится до конца ноября текущего года.

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