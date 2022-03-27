Министерство экономики Грузии подготовило проект закона об электронной коммерции

27 мар. 13:31

В Грузии скоро появится закон об электронной коммерции. Министерство экономики страны уже подготовило его проект, который будет представлен парламенту в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы ведомства Генадий Арвеладзе.

"Законопроект уже готов. Нам нужно было определенное время, чтобы пройти дополнительные консультации как в правительстве, так и за пределами страны", - заявил Арвеладзе.

Кроме того, замглавы министерства экономики сообщил о проекте еще одного закона.

"Я думаю, что уже через месяц мы представим правительству закон "О почте" и после отправим парламенту", - отметил Арвеладзе.