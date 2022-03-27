Посол КНР в США: Угрозы и давление Вашингтона на Пекин не сработают

27 мар. 13:15

США в стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине угрожают Китаю, но "угрозы и давление не сработают". Более того, в случае санкций Пекин "ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов". Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью гонконгскому телеканалу Phoenix, передает ТАСС.

"Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров, но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР", - подчеркнул Цинь Ган.

По его словам, угрозы и давление не сработают, а Китай продолжит поддерживать нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты между людьми с Россией. В Пекине рассчитывают, что развитие ситуации на Украине "не повлияет на нормальное сотрудничество КНР с РФ", добавил дипломат.

Он также указал, что Китай решительно отвергает любые угрозы односторонних санкций со стороны США и "ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов".

Кроме того, Цинь Ган отметил, что Китай "занимает объективную, беспристрастную и ответственную позицию по Украине".