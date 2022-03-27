В Госдуме считают, что сейчас неподходящее время для референдума о вхождении ЛНР в состав России

27 мар. 12:59

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выразил мнение, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России.

"Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", - передает ТАСС слова Калашникова.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил журналистам, что в ближайшее время на территории республики может быть проведен референдум, на котором ее жители выскажут свое мнение по поводу вступления в РФ.