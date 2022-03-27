США не отменят санкции против КСИР даже при наличии соглашения СВПД

27 мар. 12:45

США не отменят санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, даже если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлен, сообщают западные СМИ со ссылкой на спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли.

"КСИР остается под санкциями в соответствии с законом США, а наше отношение к КСИР останется прежним", - заявил Мэлли в воскресенье.

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что сделка может быть достигнута в короткие сроки, если Вашингтон будет занимать прагматичную позицию. Он уточнил, что отмена санкций США в отношении КСИР является одним из ключевых требований Ирана.