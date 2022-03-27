Референдум о вхождении в состав РФ может пройти в ЛНР в ближайшее время

27 мар. 12:15

В Луганской Народной Республике может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — сообщил он на встрече с иностранными журналистами.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.