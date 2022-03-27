"Ашан" остается в России

27 мар. 12:10

Французская компания "Ашан" продолжит работать в России, поскольку действует в интересах населения страны. Об этом заявил газете Le Journal du Dimanche заявил генеральный директор компании Ив Клод.

"У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", — сказал Клод.

Он отметил, что ретейлер сохранит сотрудников (в российских магазинах их около 30 тысяч) и продолжит "кормить население двух стран".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал французские компании покинуть Россию и "перестать быть спонсорами российской военной машины".

Стоит отметить, что другие французские компании, в том числе Danone, "Леруа Мерлен" и "Декатлон" также не планируют прекращать работу в России. Об этом сообщил глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.