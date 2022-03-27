Отказ ЕС от российского газа приведет к климатической катастрофе

27 мар. 11:56

Старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в интервью британской газете The Guardian выразила мнение, что переход европейских стран на американский газ грозит климатической катастрофой.

По словам Шихан, поставка в Европу дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного природного газа из США и последующий рост поставок до 50 млрд кубометров в год продлит сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы. Это может привести к климатическим проблемам на континенте.

"Разрешение на расширение <...> мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", — отметила она.

С данным мнением согласилась и директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел. Она убеждена, что создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия является "смертным приговором" для борцов с чрезвычайной климатической ситуацией.