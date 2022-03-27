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Минобороны Турции: чрезвычайной ситуации в Черном море нет

Минобороны Турции: чрезвычайной ситуации в Черном море нет

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал о ситуации в Черном море. Он заявил, что Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, на данный момент дежурят минно-поисковые суда.

"В Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят", - сказал Акар.

Ранее в турецких СМИ сообщили, что движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор. Позже оборонное ведомство Турции подтвердило, что найденный предмет – мина, и сообщило о переговорах с Россией и Украиной по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось.

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