Словакия ведет переговоры с Катаром о перспективах замены российского газа

27 мар. 11:12

В воскресенье во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил, что Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", - сказал Корчок.

Министр также напомнил, что 85% используемого в Словакии газа поступает из России.

Однако госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что заменить российский газ в Европе газом от других производителей не получится за один день, на это нужны пять-семь лет. Он добавил, что нынешние газовые мощности Катара не удовлетворят европейский спрос.