Абдоллахиян: Тегеран близок к заключению соглашения

27 мар. 10:55

Министр иностранных дел Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью гостелевидению заявил, что Иран достиг взаимопонимания с мировыми державами на переговорах в Вене по возобновлению ядерной сделки. Однако он отметил, что ряд важных вопросов еще не решен.

Министр также сообщил, что новое соглашение, каким бы оно ни было, не будет выходить за рамки соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) от 2015 года.

"Вашингтон заявил, что хочет прямых переговоров, чтобы продемонстрировать добрую волю президента США Джо Байдена", — сообщил глава МИД Ирана. Если США хотят продемонстрировать свою добрую волю, они должны снять санкции с Ирана, добавил Абдоллахиян.

По его словам, прогрессу на переговорах на данный момент мешают только чрезмерные требования со стороны США. В частности, ключевой проблемой является исключение иранских физических и юридических лиц, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), из санкционных списков США.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран уже достиг взаимопонимания со странами "евротройки".

"Если США на переговорах придерживаются реалистичного подхода, можно достичь соглашения. Мы и страны "евротройки" достигли взаимопонимания по тексту соглашения. Наш текст просто нуждается в окончательной поправке", - заключил министр.