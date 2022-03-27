"Нагорного Карабаха" не существует

На территории Азербайджанской Республики не существует ни административной единицы, ни местности под названием "Нагорный Карабах". В Азербайджанской Республике есть Карабахский экономический район. "Нагорный Карабах" – это фейковый бренд армянского национализма, под которым сторонники захвата азербайджанской земли продвигают на международной арене свои оккупационные нацистские идеи. Поэтому всякое использование этих слов в применении к территории Азербайджана означают поддержку деструктивных действий националистов, осознанно или неосознанно.

Хотя Армения как страна-агрессор побеждена в Карабахской войне, организаторы этой войны против Азербайджана не сдаются и продолжают воевать там, где им хватает сил – на информационном уровне. Они понимают, что у них нет никаких шансов вновь завоевать азербайджанские земли, но хотят как минимум сохранить свое преступное учение о превосходстве одного народа над другим, а как максимум – убедить в этом учении другие государства и натравить их на Азербайджан. Поэтому после военного поражения Ереван и националистическая часть армянской диаспоры существенно усилили продвижение бренда "Нагорный Карабах", ведь им нужно, чтобы оккупационный режим сохранился хотя бы на словах.

Слова принципиально важны в публичной политике, они являются свидетельствами позиций и намерений обладающих властью и влиянием субъектов. Когда страна или ведомство, или политик употребляет выражение "Нагорный Карабах", то сообщает, что признает действительность оккупационно-нацистской точки зрения на проблему армяно-азербайджанского урегулирования и тем самым отрицает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Говорящие "Нагорный Карабах", конечно, могут сослаться на языковую привычку, ведь они использовали это выражение десятки лет. Однако с победой Азербайджана в Карабахской войне реалии изменились принципиально, и вместе с ними изменился политический язык региона. Тот, кто не может или не хочет использовать корректные формулировки и официальные наименования, просто отказывается признавать реальность завершения армяно-азербайджанского конфликта, а значит, утверждает свое желание этот конфликт возобновить. Это безусловно антироссийское желание, ведь Россия сделала все, чтобы война была завершена, и делает все, чтобы Армения и Азербайджан подписали мирный договор, гарантировав стабильность Южного Кавказа.

Увы, Армения подписывать мирный договор не хочет. Несмотря на все выгоды нормальных отношений с соседями, армянские власти продолжают искать зарубежной поддержки для сохранения сепаратистского проекта в Ханкенди и в перспективе повторной оккупации азербайджанской земли. Сегодня "Нагорный Карабах" – это фейковое название, за которым прячется целая система разработанных армянскими националистами фейков об истории и современности Азербайджанской Республики, нужная для привлечения на свою сторону внешних игроков. "Нагорный Карабах" не сходит с уст премьера Никола Пашиняна и его людей, когда они посещают американские и европейские площадки, при любом удобном случае он произносит эти слова и в России, сигнализируя, что и от идеи заставить Москву воевать с Баку Ереван не отказался.

Сейчас это давление фейковой внешней политики Армении на Россию только усилилось, поскольку немногим более месяца назад у России появился новый союзник на Южном Кавказе – Азербайджан. Новая цель армянских властей – ослабить российско-азербайджанские связи, перешедшие на самый высокий уровень союзничества. Одним из технических приемов будет продвижение фейк-бренда "Нагорный Карабах" в России везде, где только это возможно, именно потому, что его использование прямо направлено против Азербайджана и его суверенитета. Будет усилена работа лоббистов армянского национализма в СМИ и государстве, фейки будут вписываться в официальные заявления и документы, в том числе под видом "неудачных" формулировок, которые затем будут исправляться.

Разумеется, на стратегическом уровне Россию и Азербайджан таким образом не рассорить. Лоббисты несколько раз проиграли собственную войну за установление в российской внешней политике антиазербайджанского и антитурецкого курса. Тем не менее, пока армянские власти и националисты в диаспоре платят деньги, их деструктивная деятельность не прекратится. Москва и Баку хотят мира в регионе и едины в подходах к его достижению – через взаимное признание территориальной целостности Азербайджана и Армении, делимитацию границ и отказ от дальнейших территориальных претензий. И только Ереван упорствует в стремлении продолжить грубое вмешательство в дела суверенного государства, своего соседа, удерживая регион на грани постоянной опасности возобновления боевых действий.

Происходит это не только на уровне слов. Ни для кого не секрет, что Армения не только не вывела полностью войска из Азербайджана, но и накачивает Ханкенди и окружающие земли оружием и солдатами. Этой зимой армянские незаконные вооруженные формирования устраивали перестрелки в Азербайджане так же часто, как в годы Карабахской войны. Военнослужащие ВС Армении все еще должны покинуть азербайджанские земли, и от того, что идут годы, а они там остаются, обязательства Еревана по их выводу меньше не становятся. В Карабахском экономическом районе должно остаться только местное население, гарантами безопасности которого являются власти Азербайджана и (в оговоренный 5-летний срок) российские миротворцы, в то время как армянские НВФ являются гарантами лишь того, что карабахские армяне никогда не будут жить в безопасности.

Также армянские власти стараются максимально затормозить мирные процессы попытками выставить Азербайджан государством негативно настроенным к карабахским армянам, то есть к собственному населению. Поэтому вместо того, чтобы подписать мирный договор, признать суверенитет и территориальную целостность соседней страны, на чем настаивает Россия, Никол Пашинян и его команда стремятся сосредоточить максимум внимания международной общественности на второстепенных хозяйственных вопросах, в которых якобы может помочь только Ереван, но не Баку. Проблемы с газоснабжением в этом месяце, возникшие по естественным причинам износа старого оборудования, армянские власти представили как агрессию против карабахских армян – в то время, как Azəriqaz уже завтра подключит Ханкенди к современной ГТС Азербайджана и обеспечит город теплом. Ереван не желает мирного договора и ищет пути отвлечь внимание от этой темы.

Борьба против мира на Южном Кавказе ведется сегодня Николом Пашиняном, его предшественниками Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном и их спонсорами на всех возможных фронтах. Сами лидеры армянского национализма зарабатывают на этом большие деньги, в то время как карабахские армяне остаются во все том же катастрофическом состоянии, в котором они жили три десятка лет. У разбогатевших на войне армянских элит нет желания перестраиваться и учиться жить в мирное время, и им все равно, что граждане Армении против войны с соседями. Поэтому и "Нагорный Карабах" не исчезнет из СМИ и заявлений политиков, пока мир не будет достигнут и утвержден документально.

По счастью, в мире на Южном Кавказе принципиально заинтересованы два сильнейших региональных игрока – Россия и Азербайджан. Интересы и карабахских армян, и армянских граждан сегодня представляют два политических лидера – президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев. На армянских лидеров надежды нет, ведь они преследуют лишь собственные интересы, объединенные под фейковым названием "Нагорный Карабах".