Сегодня в Москве ожидаются метель и гололедица

27 мар. 10:28

В воскресенье в столице России ожидается облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер, температура воздуха будет до минус 3 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

"Сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега, метель, гололедица. Температура в столице минус 1-3 градуса, по области ноль - минус 5", - сказал синоптик.

Кроме того, Тишковец сообщил, что ветер будет северо-западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Такой показатель является штормовым для Москвы.

Атмосферное давление также будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.