"Азеригаз" начинает газоснабжение Ханкенди

27 мар. 10:10

28 марта, в понедельник, в тестовом режиме будет восстановлена подача природного газа в Ханкенди и близлежащие населенные пункты. Об этом сообщает производственное объединение "Азеригаз".

В связи с этим "Азеригаз" рекомендует потребителям соблюдать правила техники безопасности и быть осторожными при использовании природного газа.

Отмечается, что 29 марта газоснабжение Карабахского экономического района будет восстановлено полностью.

В ПО также заявили, что проблемы, наблюдавшиеся с подачей газа в последнее время, были вызваны выходом из строя газораспределительных линий на территории района, которые долгие годы работали без ремонта.

"Несмотря на обильный снегопад, работники ПО Azeriqaz принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднодоступной местности", - говорится в сообщении ПО.