В Минцифры рассказали о законопроекте, который упростит доступ IT-компаний к госзаказу

27 мар. 8:29

Министерство цифрового развития России внесло в правительство законопроект, цель которого - упрощение доступа IT-компаний к государственным закупкам и оптимизация исполнения госконтрактов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на встрече правительства и представителей отрасли.

"Мы подготовили уже законопроект, по которому предлагается существенное облегчение и упрощение условий исполнения госконтрактов", - цитирует его "Интерфакс".

Шадаев уточнил, что законопроект уже внесен в правительство.

Глава Минцифры указал, что речь идет об ускорении госзакупок IT-оборудования, для чего планируется отказаться от долгой процедуры конкурентных торгов и перейти к практике заключения госконтрактов по котировкам цен.

Еще одно предложение - минимизация количества возможных взысканий госзаказчиков при срыве поставок зарубежного оборудования или комплектующих из-за проблем с логистикой.