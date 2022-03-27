Цветочный своп состоится сегодня в Краснодаре

27 мар. 5:31

Сегодня в Краснодаре в Экоцентре Собиратора и "Чистой среды" пройдет цветочный творческий своп, он начнется в полдень. Об этом сообщают организаторы.

В программу войдут мастер-классы, обмен растениями, беседы с садоводами-любителями и чаепитие, угощения для которого предлагается принести с собой.

Участники также могут захватить цветы, черенки, отростки, кашпо и цветочные горшки, а также семена, грунт, удобрения, аксессуары (например, лейки и секаторы), книги о растениях и любые глянцевые журналы, передает портал Юга.ру.

Вход свободный. Экоцентр находится по адресу ул. Одесская, 48Л.