Более двух десятков девочек и женщин устроили акции протеста перед Министерством образования в Кабуле через несколько дней после того, как запрещенная в России группировка "Талибан" закрыла средние школы для девочек. Группировку уже обвинили в невыполнении своего обещания в отношении высшего образования для девушек.

Аль-Джазира сообщает, что тысячи девочек по всему Афганистану стекались в учебные заведения в среду - дату, которую установило министерство образования для возобновления занятий для девочек всех возрастов. Однако в этот же день всего через несколько часов министерство объявило о изменении политики, в результате чего молодежь заявила, что чувствует себя преданной, а иностранные правительства выразили возмущение.

В пятницу США отменили запланированные переговоры с талибами* в Катаре, которые были направлены на решение ключевых экономических вопросов после решения группировки о закрытии школ.

Решение, которое талибы* еще не объяснили, означает, что девочки старше шестого класса не смогут посещать школу. "Откройте школы! Справедливость, правосудие!", - скандировали протестующие в субботу, когда собрались на городской площади в Кабуле, некоторые из них несли учебники. Пройдясь с плакатами "Образование - это наше основное право, а не политический план", толпа рассеялась, когда боевики "Талибана"* прибыли на место происшествия.

Этот протест стал первым, проведенным женщинами через несколько недель после того, как талибы* захватили лидеров демонстраций, проведенных после возвращения группировки к власти в августе.

Силы НАТО во главе с США ушли из страны в августе - 20 лет спустя после военного вторжения, свергнувшего вооруженную группировку талибов*. Шестилетний период правления талибов* (1996-2001 годы) был отмечен нарушениями прав человека и запретом на образование и работу женщин.

Группировка обещала защищать права женщин и свободу прессы на своей первой пресс-конференции после захвата Афганистана в августе прошлого года. "Мы собираемся разрешить женщинам работать и учиться. У нас есть рамки, конечно. Женщины будут очень активны в обществе, но в рамках ислама", - заявил представитель группировки Забиулла Муджахид на пресс-конференции 16 августа.

Однако с тех пор открытие средней школы для девочек было приостановлено, а свобода прессы ухудшилась, что вынудило сотни журналистов бежать из страны в поисках безопасности. Решение закрыть школы в среду было принято после проведенной поздно вечером во вторник встречи высокопоставленных чиновников в южном городе Кандагар, являющимся де-факто центром власти талибов* и духовным центром. Это последовало за месяцами работы некоторых зарубежных стран над планом поддержки выплаты заработной платы учителям. Афганские девочки средней школы уже более семи месяцев не учатся. "Даже Пророк Мухаммед сказал, что каждый имеет право на образование, но талибы отняли у нас это право", - сказала Навеса на демонстрации, организованной двумя группами по защите прав женщин. "Талибы не могут угнетать женщин Афганистана", - сказала другая протестующая, Лайла Басим.

Вернувшись к власти 15 августа, талибы свели на нет 20-летние успехи, достигнутые женщинами страны, которых вытеснили со многих государственных должностей, запретили путешествовать в одиночку, а также установили ограничения в отношении женской одежды. Некоторые афганские женщины сначала выступали против ограничений талибов, устраивая небольшие протесты, в ходе которых они требовали права на образование и работу. Однако вскоре талибы схватили лидеров протеста, удерживая их без связи с внешним миром, отрицая, что их задержали. После освобождения большинство из них замолчали.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ