РКН требует от YouTube разблокировать ролик Минобороны России

26 мар. 21:57

Роскомнадзор требует от видеохостинга YouTube восстановить доступ к ролику Минобороны России, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о записи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине". РКН также требует, чтобы YouTube объяснил причины ограничения доступа.

В Роскомнадзоре выразили мнение, что поступки администрации видеохостинга "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", представляя собой тем самым акт антироссийской цензуры.

"Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации", - говорится в сообщении.