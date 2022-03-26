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РКН требует от YouTube разблокировать ролик Минобороны России

РКН требует от YouTube разблокировать ролик Минобороны России

Роскомнадзор требует от видеохостинга YouTube восстановить доступ к ролику Минобороны России, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о записи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине". РКН также требует, чтобы YouTube объяснил причины ограничения доступа.

В Роскомнадзоре выразили мнение, что поступки администрации видеохостинга "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", представляя собой тем самым акт антироссийской цензуры.

"Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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