Всемирный банк профинансирует узбекских фермеров

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере $200 млрд для второго Проекта развития сельских предприятий (ПРСП). Цель проекта - поддержать создание и расширение фермерских хозяйств и сельских предприятий в десяти регионах Узбекистана.

Modern Diplomacy пишет, что финансирование включает в себя кредита на $180 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и кредит на $20 млн от Международной ассоциации развития (МАР). Проект поможет в создании новых рабочих мест и обеспечит финансирование микро, малых и средних предприятий, а также финансовых учреждений в Ташкенте, Сырдарье, Джизаке, Самарканде, Кашкадарье, Сурхандарье, Навое, Бухаре, Хорезме и Каракалпакстане.

Банковское финансирование в рамках проекта будет сосредоточено на обеспечении мер по стимулированию роста сельскохозяйственного сектора и устранении пробелов в предоставлении услуг и доступа к технологиям для сельских предпринимателей. Проект поддерживает ”Стратегию сельскохозяйственного развития Узбекистана на 2020-2030 годы”, разработанную правительством страны.

Предприятия - двигатель экономического роста и развития по всему миру, в том числе и в Узбекистане. Однако ограниченные инвестиции в их развитие - главная проблема на пути их расширения и создания новых компаний. Сектор также нуждается в лучшем доступе к консультационным услугам и поддержке бизнес-развития. ПРСП обеспечит как финансовую, так и иные виды помощи сельским компаниям и финансовым учреждениям Узбекистана.

"Мы продолжаем и расширяем работу над Проектом развития сельских предприятий Ферганской долины, в рамках которого на сегодняшний день было поддержано 450 малых и средних предприятий, создано 7850 рабочих мест, - сказал Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. - Новый проект обеспечит зеленые инвестиции в сельских регионах, бизнес-консультации и развитие сектора, будет способствовать созданию цепочек добавленной стоимости и продуктивному сотрудничеству между производителями, переработками и торговцами, а также поддержит женщин-предпринимателей в сельской местности”.

Главная задача ПРСП - устранить препятствия, ограничивающие доступ к финансам со стороны фермеров, агропредприятий и других бенефициаров, задействованных в сельском хозяйстве и сельской экономической деятельности за счет двух финансовых инструментов: расширения кредитной линии и программы частичных кредитных гарантий. ПРСП также предоставит техническую поддержку новым и уже существующим фермерским хозяйствам, агробизнесу и сельским предприятиям в указанных регионах.

Всемирный банк оказывал широкую поддержку в ходе осуществления государственной узбекской Стратегии развития на 2017-2021 год. Программа Банка в Узбекистане охватывает 26 проектов в таких сферах как экономический менеджмент, сельскохозяйственная модернизация, управление водными ресурсами, здравоохранение, образование, доступ к питьевой воде и обеспечение санитарных условий, энергия, транспорт, социальная защита, городская и сельская инфраструктура, национальная инновационная и налоговая системы, а также усилия государства по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 в таких сферах как здравоохранение, экономика и общественный сектор.

В рамках Пятилетнего плана сотрудничества со страной, подготовка которого ведется на данный момент, Всемирный банк будет продолжать оказывать финансовую и аналитическую поддержку правительству Узбекистана с целью воплощения реформ, обозначенных в Стратегии развития на 2022-2026 годы.