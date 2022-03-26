Первые танкеры с казахстанской нефтью вышли с терминала Каспийского трубопроводного консорциума

26 мар. 21:46

Первые после аварии танкеры с нефтью вышли в путь с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), такое сообщение опубликовал Telegram-канал Energy Monitor, эти сведения Sputnik Казахстан подтвердили в Минэнерго РК.

"С терминала КТК отправлен танкер Seavoyager (под флагом Мальты) этим утром. Сейчас на терминале КТК стоит танкер Nissos Tinos - ждет загрузки", - сказано в сообщении.

Кроме того, еще два танкера уже находятся на подходе к морскому терминалу, это Christina (Греция) и Captain A. Stellatos (Маршалловы острова).