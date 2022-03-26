Боррель: договоренность по иранскому атому будет достигнута за "несколько дней"

26 мар. 21:35

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что договоренность о возвращении к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может быть достигнута буквально в течение нескольких дней.

Такое оптимистичное заявление дипломат сделал в ходе выступления в столице Катара на международной конференции "Форум Дохи".

Точную дату глава европейской дипломатии не назвал, но подчеркнул, что "это вопрос нескольких дней", пишет ТАСС.

Тем не менее, Боррель признал, что между переговорщиками остаются нерешенные вопросы, хотя они и "очень близки" к достижению договоренности.