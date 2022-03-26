Росатом построит АЭС "Аккую" в намеченные сроки

26 мар. 21:22

Первая в Турции атомная электростанция "Аккую", строительство которой ведет госкорпорация "Росатом", будет запущена в намеченные сроки, сообщил первый заместитель гендиректора АО "Аккую нуклеар" - директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

По его словам, идет строительство машинного зала первого энергоблока, а также подготовка к монтажу корпуса ядерного реактора на втором энергоблоке.

Кроме того, на сегодняшний день заложен фундамент третьего энергоблока, на четвертом уже готов котлован, ведутся подготовительные работы к заливке фундамента.

"Мы обязательно выполним поставленные задачи в намеченный срок и введем электростанцию в эксплуатацию", - цитирует Буцких ТАСС.

Напомним, АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, который создается по модели Build-Own-Operate ("строй - владей - эксплуатируй").