Потерявшуюся пенсионерку отыскали полицейские в Черкесске

26 мар. 20:58

Полицейские нашли пропавшую пенсионерку в Черкесске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Накануне в дежурную часть обратилась 30-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее 72-летняя бабушка, страдающая потерей памяти, рано утром покинула дом и до сих пор не вернулась.

"Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили пропавшую по ул. Октябрьской города Черкесска", - отметили в полиции.

Пенсионерка рассказала, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, и претензий она ни к кому не имеет, после чего стражи порядка передали ее семье.