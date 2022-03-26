Абхазия провела повторные выборы в парламент

26 мар. 20:49

Завершились повторные выборы в парламент Абхазии, проводившиеся в 17 избирательных округах в Сухуме, Сухумском, Гагрском, Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах.

В первом туре, который проходил 12 марта, были избраны 17 депутатов из 35. Сегодня в 17 округах шло повторное голосование, на 17 мест претендуют 34 кандидата.

Согласно законам Абхазии, кандидат, завоевавший большее число голосов независимо от количества избирателей, считается избранным в парламент.

"Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00 мск. Комиссии приступают к подсчету голосов. Предварительные итоги будут оглашены в воскресенье в 12:00 мск", - цитирует сообщение Центризбиркома Абхазии ТАСС.