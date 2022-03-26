Главбух туберкулезной больницы похитил у государства 1,7 млн рублей в Дагестане

26 мар. 20:15

В Дагестане открыто уголовное дело против главного бухгалтера Кахибской межрайонной туберкулезной больницы - его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в 2015-2016 годах подозреваемый, пользуясь служебным положением, для хищения внебюджетных средств по беременности и родам, подал в отделение Фонда социального страхования заведомо ложные сведения в отчеты по форме 4-ФСС о деньгах, подлежащих выплате работникам больницы.

Когда на счет медицинского учреждения поступили эти средства, он подделал подписи никогда не существовавших сотрудников и незаконно получил внебюджетные средства в размере 1,7 млн рублей. Деньгами главбух распорядился по своему усмотрению.

Ущерб, нанесенный Фонду социального страхования республики, возмещен в полном объеме.

По уголовному делу ведется комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.