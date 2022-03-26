Первое производство макарон откроется в Ингушетии

26 мар. 19:56

Карабулакский мукомольный комбинат в Ингушетии планирует расширить сферу деятельности и открыть первое в регионе производство макарон, такое сообщение распространила пресс-служба правительства республики.

Предприятие недавно начало поставлять высококачественную муки из местного зерна в другие регионы Северного Кавказа. На сегодняшний день здесь производится 1,2 тыс т муки в сутки, есть и запасная линия, которая может производить до 2,5 тыс т.

"В перспективе планируется впервые запустить макаронный цех, хлебозавод, линию по переработке семян подсолнечника, а также установить гранулятор отрубей и оборудование для изготовления комбикорма", - цитирует сообщение ТАСС.