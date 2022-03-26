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Подозреваемого в похищении исторических ценностей из родовой башни осудят в Северной Осетии

Подозреваемого в похищении исторических ценностей из родовой башни осудят в Северной Осетии

В Северной Осетии передано в суд уголовное дело по факту кражи исторических ценностей из родовой башни, говорится на сайте МВД по республике.

Его фигурантом был 27-летний ранее судимый местный житель, который, по данным следствия, проник в помещение родовой башни Цаллаговых в селении Унал и тайно похитил 12 экспонатов, представляющих историческую ценность.

Подозреваемый был задержан по горячим следам, при обыске у него нашли орудия взлома и часть похищенного, остальные вещи он спрессовал и сдал в пункт приема металла.

Теперь собранные материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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