Гость открыто ограбил хозяина на застолье на Ставрополье

26 мар. 19:19

Подозреваемого в грабеже задержали в Андроповском округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился житель села Солуно-Дмитриевского.

"В день происшествия в гости к потерпевшему заглянул его знакомый. Передавая бутылку спиртного товарищу, 36-летний односельчанин сорвал с его руки золотой браслет, после чего сбежал", - пояснили в полиции.

Стражи порядка установили, где находится подозреваемый, и доставили его в отдел, где он дал признательные показания, уточнив, что сдал украшение в ломбард, а вырученные средства потратил.

Сумма ущерба оценена в 78 тыс рублей.

С подозреваемого взята подписка о невыезде, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).