В Аральском море стало больше воды благодаря проекту Казахстана

26 мар. 18:59

Объем воды в Аральском море вырос на 11,5 кубических километров в результате реализации Казахстаном первого этапа проекта "Регулирование русла реки Сырдарии и сохранение северной части Аральского моря", заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.

"По результатам первой фазы данного проекта пропускная способность русла реки Сырдарии увеличилась с 350 до 700 кубометров в секунду; объем воды в море увеличился на 11,5 кубических километров (с 15,6 кубических километров до 27,1 кубических километров); снизилась минерализация воды с 23 до 17 г/л", - цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что теперь готовится вторая фаза проекта, цель которой - восстановление северной части Аральского моря. Она предполагает строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, реконструкцию рыбопитомников на Арале.