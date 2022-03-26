Мужчина, ехавший с лошадью в автобусе, оштрафован в Алматы

26 мар. 18:45

Хозяина, прокатившего лошадь в обычном городском автобусе, оштрафовали в Алматы, об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Видео, на котором запечатлена лошадь в салоне транспортного средства, несколько дней назад стало вирусным в социальных сетях.

Правоохранители провели расследование и отыскали мужчину, ехавшего с животным.

"Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по пункту 5 части 1 статьи 407-2 КРКобАП. Вместе с тем, с ним проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь, - рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.