Покупатель обворовал хозяина магазина в Дербенте

26 мар. 18:33

Подозреваемого в краже задержали полицейские в Дербенте. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Сегодня в полицию обратился 67-летний местный житель - хозяин гастронома. Он рассказал, что кто-то, находясь внутри магазина, похитил его телефон, стоимостью 20 тыс рублей.

Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого и доставили его в отдел, где 18-летний житель Табасаранского района сознался в содеянном.

"С его слов, придя за покупками, он увидел лежащий на прилавке гаджет, убедившись, что владельца поблизости нет, присвоил его и покинул магазин", - пояснили в полиции.

Выяснив, что на телефоне работает "мобильный банк", перевел на свой счет чужие 12,5 тыс рублей и избавился от устройства, выбросив его в канаву.

По факту подготовлен материал для принятия процессуального решения.