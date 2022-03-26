СГБ Узбекистана уничтожила экстремистскую ячейку

26 мар. 18:15

Служба госбезопасности Узбекистана ликвидировала экстремистскую ячейку, действовавшую в Самаркандской области, такое сообщение распространило агентство УзА.

По итогам оперативных мероприятий в Пастдаргомском районе были задержаны 12 человек, причастных к экстремистской организации.

"Житель Пастдаргомского района создал в социальной сети виртуальное сообщество из 12 местных жителей, члены которого регулярно распространяли и обсуждали материалы с идеями террористических организаций", - отмечается в публикации.

В общей сложности восемь членов общины собирались уехать в Сирию, чтобы примкнуть к международной террористической организации.

Открыто уголовное дело. Идет следствие, передает Sputnik Узбекистан.