В Китае признали: выживших в катастрофе с Boeing 737 нет

26 мар. 17:55

В Китае официально признаны погибшими все 132 человека, бывших на борту разбившегося 21 марта Boeing 737, такое заявление сделал на пресс-конференции заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

"Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли", - цитирует его ТАСС.

Чиновник добавил, что во время поисково-спасательной операции выживших найдено не было. Ху Чжэньхун отметил, что по анализу ДНК удалось идентифицировать личности 120 погибших.

Напомним, самолет авиакомпании China Eastern Airlines летел из города Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун). Он разбился в горах на территории городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.