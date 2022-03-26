Турецким рыбакам запретили ночную ловлю в части Черного моря

26 мар. 17:40

В Турции вводится запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Черного моря после обнаружения мины в проливе Босфор. Такое сообщение распространило Министерство сельского и лесного хозяйства страны.

В нем говорится, что для обеспечения безопасности жизни и имущества рыбаков с сегодняшнего дня до нового уведомления начинает действовать запрет на все виды рыбной ловли "с захода до восхода солнца" в Черном море между Богарией и Кефкеном.

Напомним, ранее сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что объект, найденный рыбаками, действительно, представляет собой мину.