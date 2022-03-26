Стал известен новый глава ГУ МЧС по Чечне

26 мар. 17:35

Президент России Владимир Путин утвердил в должности главы ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева, который до этого был врио руководителя регионального управления, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Рад сообщить, что указом президента России назначен начальником Управления МЧС России по Чеченской Республики Алихан Цакаев. Также Алихану Гармановичу присвоено звание генерал-майор внутренней службы", - отметил Кадыров, поздравив Цакаева и пожелав ему успехов в новой должности.

Напомним, Цакаева назначили временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС по Чечне в ноябре 2021 года.