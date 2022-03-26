Армения выступила против российских миротворцев в Азербайджане

26 мар. 17:14

Ереван ожидает "расследования действий" российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана. Соответствующее заявление распространило МИД Армении.

В нем выражается мнение, что мировое сообщество должно реализовать практические меры для предотвращения попыток дестабилизировать ситуацию в регионе, передает Sputnik Армения.

В то же время в МИД Армении "считают важным, чтобы действия российских миротворцев" во время провокаций армянских НВФ "были расследованы надлежащим образом".

Кроме того, ведомство ожидает от миротворцев "конкретных и видимых шагов по урегулированию ситуации".

Напомним, сегодня незаконные армянские вооруженные отряды, пользуясь туманом и ограниченной видимостью, предприняли попытку устроить диверсию против подразделений азербайджанской армии, однако в результате предпринятых мер были подавлены и отступили.

О провокации было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме.

Накануне в Минобороны Азербайджана опровергли заявления властей Армении о якобы обострившейся ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. В ведомстве уточнили, что "на пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило".