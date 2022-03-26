В Ингушетии стала работать транспортная карта "Тройка"

26 мар. 16:59

В общественном транспорте Ингушетии теперь можно оплатить проезд транспортной картой "Тройка", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Так, больше 130 тыс жителей двух крупнейших городов республики - Магаса и Назрани - смогут выбрать удобный для себя способ оплаты проезда: картой "Тройка", банковской картой или наличными", - отметили в ведомстве.

Пополнить "Тройку" в республике можно в банкоматах Сбербанка, а также онлайн в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

"Развитие и цифровизация общественного транспорта в регионах - задача, которую поставил президент РФ. Самый современный сервис для своих пассажиров выбирают коллеги из Ингушетии", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.