Целую сеть мошенников, обманывавших туристов, ликвидировали в Грузии

26 мар. 16:45

В Грузии задержаны 13 человек, придумавших и реализовавших схему вымогательства денег у туристов, такое сообщение распространила пресс-служба МВД.

У трех задержанных армянское гражданство, остальные - граждане Грузии.

Установлено, что задержанные с помощью угроз, физического и психологического воздействия принуждали туристов выплачивать завышенные и нереальные деньги за услуги.

Преступления совершались в клубах "Калакури" и "Рояль". Девушки-соучастницы уговаривали туристов пригласить их в клуб, где тайно заказывали дорогие напитки и еду, после чего официанты приносили туристу чек на нереально высокую сумму и требовали, чтобы потерпевший оплатил его. В схеме были задействованы и менеджеры клубов.

"Их преступные действия нанесли серьезный ущерб имиджу Грузии как туристической страны и репутации безопасной среды в нашей стране", - цитирует сообщение МВД Sputnik Грузия.

Во время обыска в клубе "Рояль" правоохранители в качестве вещдоков изъяли полученные, по всей видимости. преступным путем 980 лари (более $300), $2,7 тыс, 1,8 тыс евро, 64,5 тыс рублей, 500 швейцарских франков, 712 арабских дирхамов и 3,5 тыс австралийских долларов.

Следствие устанавливает других участников сети мошенников. Идет расследование по уголовному делу о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц и повлекшем серьезный ущерб.