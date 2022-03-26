Власти Турции подтвердили, что в Босфоре была найдена мина

26 мар. 16:29

Глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что в проливе Босфор была обнаружена именно мина. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TRT.

"В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются", - цитирует министра ТАСС.

Акар также рассказал, что после обнаружения объекта были приняты все необходимые меры, в том числе в координации со службой береговой охраны и ВМС, для обеспечения безопасности судоходства. В данный момент, обратил внимание он, движение через Босфор безопасно.