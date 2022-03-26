Формула-1 решила не отменять Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на обстрел Джидды

26 мар. 14:59

Гран-при Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, произошедший неподалеку от трассы в Джидде. Соответствующую информацию подтвердили "Формула-1" и Международная автомобильная федерация (ФИА).

"После широко освещаемого инцидента, произошедшего в пятницу в Джидде, все заинтересованные стороны, а также правительственные органы Саудовской Аравии и службы безопасности страны провели широкое обсуждение, по итогам которого были даны абсолютные заверения в том, что угрозы мероприятию не существует", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что все заинтересованные стороны договорились поддерживать открытый диалог на протяжении всего мероприятия и в будущем.

Ранее пилоты "Формулы-1" выступили против проведения гонки по соображениям безопасности, однако затем приняли решение выступать. Пилотов убедили продолжать после получения дополнительной информации от боссов.

Напомним, хуситы (йеменское мятежное движение – прим. ред.) провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco, которое находится неподалеку от трассы в Джидде.