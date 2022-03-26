Кубок мира FIG по спортивной гимнастике стартует в Баку 31 марта

26 мар. 16:12

В Баку в Национальной арене гимнастики с 31 марта по 3 апреля пройдет Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, такое сообщение распространила пресс-служба Федерацию гимнастики Азербайджана.

Как следует из списка регистрации, в турнире примет участие 151 спортсмен из 35 стран.

На первые два дня запланированы квалификации, на оставшиеся дни - финалы. Кроме того, гимнасты, набравшие наивысший балл, получат традиционный кубок AGF Trophy.

Азербайджанскую сборную на Кубке мира представят Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

Зрители должны иметь действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от коронавируса, кроме лиц, не достигших 18 лет.