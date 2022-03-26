Госсекретарь США и шеф Пентагона встретились с министром обороны и главой МИД Украины

26 мар. 15:58

В субботу, 26 марта, в Варшаве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

В ходе беседы стороны поговорили об итогах состоявшегося 24 марта экстренного саммита НАТО в Брюсселе, а также обсудили твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Американская сторона пообещала Украине продолжать оказывать поддержку с целью восполнить гуманитарные потребности, потребности в сфере безопасности, а также экономические потребности Украины.

Также в переговорах участвовал президент США Джо Байден. Глава Белого дома находился на встрече с 11:40 до 12:21 по центральноевропейскому времени (с 13:40 по 14:21 мск).