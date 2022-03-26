МИД Азербайджана отреагировал на заявление Госдепа по Карабаху

26 мар. 15:50

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление, в котором прокомментировало слова заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Джалины Портер о ситуации в Карабахе.

"В связи с высказываниями заместителя пресс-секретаря Государственного департамента США Джалины Портер о Карабахском регионе Азербайджана, прозвучавшими 25 марта 2022 года в ходе встречи с представителями СМИ, доводим до сведения, что за прошедшие годы США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ не предприняли никаких действенных шагов, направленных на то, чтобы положить конец продолжавшейся почти 30 лет военной агрессии Армении против Азербайджана", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.

В министерстве напомнили, что Азербайджан своими силами восстановил территориальную целостность на основе международного права и обеспечил выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что понятия "Нагорный Карабах" больше не существует.

"Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, являющиеся неотъемлемой частью территории Азербайджана. Заявление представителя госдепартамента США, сделанное на основании фейковой армянской пропаганды, является безответственным поведением", - сказано в заявлении.

Кроме того, в МИД Азербайджана подчеркнули, что республика действует на своих суверенных территориях.