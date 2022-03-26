Экс-президент Туркменистана попросил нынешнего главу государства дать ему отпуск

26 мар. 15:12

Глава верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попросил президента страны Сердара Бердымухамедова предоставить ему отпуск. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

"Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должности, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объемом работы за это время я не мог отдохнуть в полной мере", - цитирует Гурбангулы Бердымухамедова Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

Экс-глава государства подчеркнул, что хочет уйти в отпуск с 1 апреля. По его словам, что за время отпуска планирует закончить работу над новыми книгами и подготовиться к ряду международных мероприятий.