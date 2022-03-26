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Экс-президент Туркменистана попросил нынешнего главу государства дать ему отпуск

Экс-президент Туркменистана попросил нынешнего главу государства дать ему отпуск

Глава верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попросил президента страны Сердара Бердымухамедова предоставить ему отпуск. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

"Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должности, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объемом работы за это время я не мог отдохнуть в полной мере", - цитирует Гурбангулы Бердымухамедова Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

Экс-глава государства подчеркнул, что хочет уйти в отпуск с 1 апреля. По его словам, что за время отпуска планирует закончить работу над новыми книгами и подготовиться к ряду международных мероприятий.

 

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