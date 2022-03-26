Россиянам понравился ингушский гастро- и экотуризм

26 мар. 14:40

Власти Ингушетии будут развивать гастрономический и экологический туризм, так как видят повышенный спрос на него, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В условиях ограничительных мероприятий из-за коронавируса большую популярность получил экологический туризм, потенциалом для развития которого обладает наша республика. На территории Джейрахского района, у подножья Столовой горы, планируется создание глэмпинга со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Калиматова, Ингушетия также готова активно продвигать гастрономические туры, и не только классические, но и виртуальные, которые позволят ощутить республику на "вкус". "Это будут разные форматы: от похода в гости на ужин к местным жителям до мастер-класса по приготовлению ингушских национальных блюд", - пояснил глава региона.